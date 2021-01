Herygers stelt voorwaarde voor verrassende Belg op podium WK : "Wout zou dat graag hebben"

Het WK veldrijden komt steeds dichterbij, maar wie neemt de bondscoach mee? Paul Herygers probeert de puzzel op te lossen en al eens vooruit te blikken naar wat de mogelijkheden zijn. Een Laurens Sweeck op het podium is niet uitgesloten, denkt Herygers.

Dat zou al een straffe verwezenlijking zijn na de toch moeizame weken die Sweeck achter de rug heeft. "Als hij zijn dag heeft, staat hij misschien wel op het podium", voorspelt Herygers bij Sporza. "Op voorwaarde dat hij er niet weer als een halve gare aan begint zoals op het BK. Wout zou dat niet slecht vinden, maar van een ploeg is eigenlijk geen sprake op een WK. Ik heb het nauwelijks meegemaakt in mijn carrière."

Wat mogen we van Iserbyt verwachten? "Voor mij heeft hij te snel zijn comeback gemaakt na zijn val in Zolder. De komende weken zal Iserbyt zich nog moeten forceren. Daarom zie ik Iserbyt pas na het WK weer boven water komen. Dan zitten Wout van Aert en Mathieu van der Poel ook weer met hun focus op de weg."

Daan Soete kan je bijna niet thuislaten

Er zijn zowat drie certitudes voor de WK-selectie van de Belgen en dan nog een vijf à zestal crossers die in aanmerking komen voor de drie resterende plaatsen. Wie zou Herygers van die laatste groep zeker meenemen? "Daan Soete is een echt zandkonijn, die kan je bijna niet thuislaten. Wat ook in het voordeel van Soete speelt is dat hij de jeugdkameraad is van Wout van Aert. En hij rijdt mooie uitslagen."