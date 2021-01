Wout van Aert bevestigt in Belgische driekleur en zet Zilvermeercross in Mol op zijn naam

Wout van Aert heeft vlot de overwinning binnengehaald in Mol. De Belgische kampioen kwam alleen binnen met bijna een minuut voorsprong op Laurens Sweeck. Lars van der Haar eindigde op de derde plaats.

Wout van Aert vertrok vandaag voor het eerst in de Belgische driekleur en door de afwezigheid van Mathieu van der Poel was onze landgenoot uiteraard de grote topfavoriet om de zege in Mol binnen te halen.

Uiteindelijk was de zege ook voor van Aert. Hij haalde het met bijna een minuut voorsprong op Laurens Sweeck. Lars van der Haar eindigde op de derde plaats en David van der Poel werd vierde.