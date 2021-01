Astana lost programma speerpunten: Lutsenko en Fugslang vormen stevig duo in Vlaanderen, rondetalent gaat voor Giro

Wie in 2021 de Ronde van Vlaanderen wil winnen, houdt beter ook rekening met Lutsenko en Fuglsang. Astana gaat hen allebei uitspelen in Vlaanderens Mooiste. Waar velen nog weinig kunnen zeggen over hun programma, zijn ze bij Astana al klaar met hun huiswerk.

De uitgestippelde weg voor de toppers in de ploeg is ook helemaal geen geheim bij de Kazachse informatie. Integendeel, Astana heeft het programma van Fuglsang, Lutsenko en Vlasov vrijgegeven. Lutsenko won vorig jaar een rit in de Tour, Fuglsang de Ronde van Lombardije en de 24-jarige Vlasov finishte in de Vuelta tweede op de Angliru.

Lutsenko rijdt dit jaar wedstrijden als Milaan-Sanremo, de E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de Tour. In de Ronde, de Gold Race, de Waalse Pijl en de Tour staat hij samen met Fuglsang aan de start. De Deen mikt ook nog op Luik-Bastenaken-Luik en de Olympische Spelen iin Tokio.

Voor Aleksandr Vlasov liggen voorlopig slechts vijf wedstrijden vast, allemaal rittenkoersen. Voor hem zal het vooral uitkijken zijn naar zijn tweede deelname in de Ronde van Italië. Ook in 2020 kwam hij aan de start in de Giro, maar moest hij door pech al op dag twee naar huis.