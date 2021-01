Vertrouweling van Bennett blikt terug op eigen eerste seizoen bij Deceuninck-Quick.Step: "Lang en ongewoon jaar"

Toen Sam Bennett de overstap maakte naar Deceuninck-Quick.Step, had hij graag dat één bepaalde renner ook aan de ploeg werd toegevoegd: Shane Archbold. De twee reden al samen bij Bora-Hansgrohe. Bennett weet wat hij aan Archbold heeft.

Hoe is 2020 eigenlijk geweest voor die laatste? "Ik zou het een lang en ongewoon jaar noemen. Zelfs voor profwielrenners was dit raar", verwijst Archbold naar de coronacrisis. "Maar ik heb wel genoten van mijn tijd bij Deceuninck-Quick.Step. Er is een goede sfeer en ik heb ervan genoten om te koersen met de ploegmaats wanneer ik die kans kreeg."

AAN ZIJDE VAN REMCO IN BURGOS

Zijn wielerseizoen begon in de Ronde van Burgos. "We hadden Remco Evenepoel daar en Sam reed goed", was dat een mooie herinnering. Een nog betere herinnering hield Archbold over aan het Nieuw-Zeelands Kampioenschap, dat hij wist te winnen. "Ik ga nooit met té veel vertrouwen naar een koers. Het kon alle kanten uit, maar ik wist dat mijn vorm na de Australische koersen goed was. Ik ben blij dat ik die kon benutten."

Een mindere ervaring was dat hij enkele dagen vastzat op hotel aan het eind van de UAE Tour toen het coronavirus uitbrak. "Het was nog niet zo slecht, je verblijft in een luxehotel, maar ik zou het niet voor langere tijd hebben willen doen. Het heeft geholpen dat ik in het gezelschap was van Sam, met wie ik close ben."

GEEN GARANTIES

Wat mag 2021 bieden op wielervlak voor Archbold? "Doelen heb ik niet echt. Ik zou graag starten in grote koersen, maar dat is in dit team nooit een garantie."