Remco Evenepoel moet nog langer rust nemen: schaambeenbreuk nog niet volledig hersteld

Wat met Remco Evenepoel? Onze landgenoot moet nog steeds wachten met opnieuw te kunnen trainen. Hij wordt nu nog eens drie weken van zijn fiets gehouden. Zijn schaambeenbreuk is nog niet volledig hersteld.

Remco Evenepoel mag al een tijdje niet meer trainen en het zal ook nog wel even duren voor hij opnieuw op de fiets zal zitten. Onze landgenoot moet namelijk nog drie weken langer rusten omdat zijn schaambeenbreuk nog niet volledig is hersteld.

Patrick Lefevere bevestigde het nieuws in De Tribune van Sporza. "We gaan niet nog eens dezelfde fout maken. Als hij rust heeft gehad, zullen we bekijken of we risico nemen voor de Ronde van Italië", aldus Lefevere.