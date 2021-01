Tom Pidcock ziet vierdaagse mountainbikewedstrijd voorlopig wegvallen op zijn programma

Tom Pidcock combineert net als Mathieu van der Poel graag weg, veld en mountainbike. Hij was alleszins van plan om zijn mountainbike van stal te halen om in februari mee te doen aan de Mediterranean Epic. Dat zal nu niet nodig zijn.

De Mediterranean Epic is een vierdaagse mountainbikewedstrijd in Spanje die ging plaatsvinden van 11 tot en met 14 februari. Tom Pidcock stond op de deelnemerslijst en ging zich dus hierop focussen na het WK veldrijden.

Alleen kan deze mountainbikewedstrijd niet doorgaan op de voorziene data. De Mediterranean Epic is uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie heeft al twee andere periodes gereserveerd om alsnog dit jaar de volgende editie te kunnen houden. Liefst doen ze dat van 25 tot 28 maart en anders kan het ook nog altijd van 16 tot 19 september.

WEGCAMPAGNE

Het is natuurlijk de vraag of Tom Pidcock er dan wel bij zal zijn. In maart zal ook zijn wegcampagne met Ineos Grenadiers immers al begonnen zijn.