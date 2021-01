Israel Start-Up Nation rekent op goede samenwerking Froome-Martin: "Ik weet dat ik veel kan leren van Chris"

Chris Froome is na zijn vertrek bij Ineos het grote uithangbord van Israel Start-Up Nation. De ploeg is natuurlijk wel meer dan Froome alleen. Ook Daniel Martin zal uitgespeeld worden als een kopman. Het is dus rekenen op een goede samenwerking tussen hem en Froome.

Dan Martin wil nog altijd beter worden. De Ier staat ook op zjin 34ste open voor advies van anderen. "Ik weet dat ik veel kan leren van Chris en de anderen. We kunnen samen een sterkere ploeg vormen", zegt de voormalige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Algemeen manager Kjell Carlström ziet het wel goedkomen, die partnership tussen Christopher Froome enerzijds en Daniel Martin anderzijds. "Beiden zijn degelijke kerels die respect hebben voor mekaar en voor instructies van het team." We hebben een goede ploeg voor 2021 Israel Start-Up Nation heeft wel een heuse transformatie ondergaan en krijgt een new look in 2021. "Eén van de redenen voor de vele veranderingen is dat we pas laat vorig jaar onze WorldTour-licentie kregen", legt co-eigenaar Sylvan Adams uit. "We hebben nu een goede ploeg voor 2021."