Van Avermaet en Naesen gaan in februari zeker voor het eerst samen als ploegmaats koersen

Vorig jaar reed Van Avermaet nog bij CCC en was hij een concurrent van Oliver Naesen, ook al zijn het dan goede vrienden. In 2021 zijn ze ook ploegmaats bij AG2R Citroën. Het zal niet zo heel lang meer duren vooraleer we hen als teamgenoten aan het werk zien.

Omdat het vorige seizoen tot laat in het jaar geduurd heeft en er door corona enkele koersen zijn weggevallen, zullen de meeste renners hun eerste wedstrijd in februari rijden. Waarschijnlijk ook Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. In elk geval komen ze allebei aan de start van de Ruta del Sol. In een persbericht heeft de organisatie van de Ruta del Sol al enkele namen gelost van renners die aan de start zullen staan wanneer de volgende editie aanvangt, op 17 februari. De Spaanse rittenkoers duurt tot 21 februari. AG2R speelt meteen zijn trio klassieke renners uit, want ook Bob Jungels heeft de Ruta del Sol op zijn programma staan. AG2R CITROEN Y BIKE EXCHANGE ESTARÁN PRESENTES EN LA RUTA DEL SOL - https://t.co/18oIfOZGxu #67RdS #UCIProSeries pic.twitter.com/9S1VogMXAV — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) January 19, 2021 Ook Lawrence Naesen gaat overigens meedoen, net als Clément Venturini en Alexis Gougeard. Ook de selectie van BikeExchange, het nieuwe Mitchelton-Scott, voor deze wedstrijd is al helemaal rond. Bauer, Juul-Jensen, Schultz, Scotson, Smith en Stannard zullen aan de start verschijnen.