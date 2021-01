Vanthourenhout geeft uitleg bij de namen die net wel en net niet het WK halen: "Op Tim Merlier kan je altijd rekenen"

Sven Vanthourenhout heeft maandag aangekondigd wie hij allemaal meeneemt naar het WK veldrijden. Zoals vaak bestond er vooral over de laatste tickets enige discussie. De bondscoach verklaarde dan ook waarom hij enkele jongens toch selecteerde en waarom anderen uit de boot vallen.

Jens Adams maakte begin januari zijn comeback en slaagde er net niet in om zich in de selectie te knokken. "Adams was twee van de drie crossen supergoed. Het BK was toch wel minder. Het is niet op basis van één koers dat de selectie gemaakt wordt, het is niet enkel het BK dat telt. Maar het is wel een serieuze waardemeter en een goede test, om dan uit die drukke kerstperiode te komen en een WK-ticket te behalen."

GROTE STAP VOORWAARTS NIET ALTIJD VOLDOENDE

Mede door wat pech eindigde hij toen slechts vijftiende. "Het is net te weinig geweest", klinkt de conclusie van Vanthourenhout. "Daar zijn een aantal redenen voor, hij is natuurlijk lang out geweest." Nog iemand die het WK niet haalt: Diether Sweeck. "Diether heeft een heel grote stap voorwaarts gezet. Hij is regelmatiger geworden. Enkel de maand december was niet wat het moest zijn."

ZANDSPECIALIST SOETE

Dat woog dan toch zwaar door wanneer Vanthourenhout hem afwoog tegen een Daan Soete en een Tim Merlier. "Soete en Merlier zijn twee belangrijke pionnen. De eerste is een zandspecialist, die heeft zijn plek in Oostende. Merlier is iemand die er altijd staat op de grote kampioenschappen."

Dat bewees die laatste ook nog eens met een vijfde plaats op het BK. "Op Tim kan je altijd rekenen.Hij heeft op het BK zijn ticket eigenlijk wel verdiend en gekregen", geeft Vanthourenhout eerlijk toe. Merlier is wel de laatste geselecteerde. Van Aert moet dus de Wereldbeker winnen opdat hij mee naar het WK kan. Met nog één cross te gaan staat Van Aert wel aan de leiding.