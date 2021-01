📷 Qhubeka ASSOS stelt nieuwe tenue voor: blauw-zwarte outfit moet wijken voor heel ander shirt

Bij Qhubeka ASSOS, de ploeg van Belgen Campenaerts, Claeys en Armée, hebben ze zoals aangekondigd hun nieuwe outfit voorgesteld. Het is niet helemaal onverwacht dat die toch sterk verschilt van die van Team NTT van vorig jaar.

Er is immers echt wel een doorstart gemaakt met deze ploeg en non-profit organisatie Qhubeka komt meer dan ooit centraal te staan. De handen, het kenmerk van het Qhubeka-logo, staan dan ook afgebeeld op de trui en wel in het zwart. Het shirt zelf is dan weer grotendeels in het wit.

Zo ziet het er toch allemaal een stuk lichter uit dan vorig jaar, toen er bij NTT toch meer een donkere kleurencombinatie werd gemaakt. Wat het ook nog wat lichter maakt, zijn de flashy gele tinten die op de trui te zien zijn.

Inspired by the @Qhubeka Charity and our desire to change lives with bicycles, we are proud to reveal our @assos_com 2021 team kit! #BicyclesChangeLives 🖐️



Details: https://t.co/S5qOrev4Gx pic.twitter.com/WPVbknJ8Jp — Team Qhubeka ASSOS (@QhubekaAssos) January 22, 2021

Zo is in de leuze van het team, Bicycles change lives, het woordje 'change' in het geel gemarkeerd. Op de mouwen staan de letters van fietsmerk BMC. De broeken van de renners zijn in het zwart.