Magnus Bäckstedt gaat bij Belgische opleidingsploeg samenwerken met Geert Wellens

Wie Magnus Bäckstedt zegt, zegt: de winnaar van Parijs-Roubaix 2004. Ook in 2021 laat de koers hem nog niet los. De Zweed gaat zelfs bij een Belgische ploeg aan de slag. Bij Acrog-Tormans gaat hij de dames begeleiden als ploegleider.

"Met trots mogen we bekendmaken dat Magnus Bäckstedt, de winnaar van Parijs-Roubaix 2004 & etappewinnaar in de Tour de France van 1998, ons team zal versterken voor onze damescategorie voor de weg", staat op de Facebookpagina van Acrog-Tormans te lezen.

DAMESTEAM IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN

"Met zijn ervaringen willen we in de komende jaren intensief werk maken om een mooi damesteam in verschillende categorieën op poten te zetten", schetst de ploeg de ambities. "Samen met Geert Wellens zal Magnus werken aan de toekomst!"

De twee dochters van Bäckstedt, Zoë en Elynor, gelden overigens als toptalenten in het dameswielrennen. Tormans is ook één van de sponsors dat een volwaardig veldritteam heeft en op de weg ook WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ondersteunt.