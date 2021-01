Ronde van Normandië, in recente jaren nog gewonnen door Claeys en Planckaert, voor tweede keer op rij afgelast

Jammer dat zovele organisaties hinder blijven ondervinden van de coronacrisis. Ook in Normandië kampen ze ermee. Zelfs in die mate dat de Ronde van Normandië niet kan plaatsvinden. Ook vorig jaar was er geen nieuwe editie van deze rittenkoers.

De Ronde van Normandië kende voordien al vijf edities, maar staat sinds 1981 jaarlijks op de internationale wielerkalender. Tot het in 2020 ineens tot een afgelasting kwam vanwege de coronacrisis. Een scenario dat zich in 2021 dus herhaalt. De rittenkoers van 2.2-categorie stond op het programma van 22 tot en met 28 maart. Het zou de veertigste editie worden. Die laat dus nog even op zich wachten. Wegens de gezondheidszorgen en de logistieke moeilijkheden die de coronacrisis met zich meebrengt, ziet de organisatie geen andere optie dan te annuleren. Le #TDN2021 est annulé, la bougie du 40e anniversaire restera éteinte... Rendez-vous en 2022... pic.twitter.com/CRP6JmI1O2 — Tour de Normandie Cycliste (@tourdenormandie) January 22, 2021 De Noor Ole Orfang is zo nog wat langer de laatste winnaar van de Ronde van Normandië. In 2015 en 2016 schreven respectievelijk Dimitri Claeys en Baptiste Planckaert deze wedstrijd op hun palmares.