Van Aert profiteert van materiaalpech bij Van der Poel en wint met minuut voorsprong in Overijse

Wout van Aert heeft zich verzekerd van de eindzege in de Wereldbeker door de laatste manche in Overijse te winnen. De Belgische kampioen profiteerde optimaal van een lekke band bij Van der Poel en liet de Nederlander niet mee terugkomen.

Van Aert en Van der Poel trokken er als een speer vandoor in Overijse en hadden na een halve ronde al lengtes voorsprong op nummer 3 Tom Pidcock. Van Aert voerde de forcing gedurende de eerste rondes.

In de tweede ronde moet Van der Poel het wiel van Van Aert lossen met een lekke band. De wereldkampioen meost dan nog een heel eind richting materiaalzone. Het gat was op een gegeven moment gegreid tot 19 minuten.

Van der Poel elke ronde dichter

In de derde ronde kwam Van der Poel terug tot amper 10 seconden maar dan draaide Van Aert het gaspedaal nog eens open. Het was in elke ronde een spel van seconden en het leek dat Van der Poel elke ronde ook dichterbij kwam. Een val van Van Aert leek dat alleen maar te bevestigen.

Veer gebroken in voorlaatste ronde

Net wanneer het gat gedicht leek te worden, maakte Van der Poel enkele kleine foutjes en kwam hij ook in aanraking met de modderige grond in de voorlaatste ronde. De veer was gebroken en het verschil groeide snel tot 40 seconden.

Als Van der Poel terug tot het wiel van Van Aert gekomen zou zijn, zou dat een enorme tik geweest zijn voor de Belgische kampioen met het oog op het WK volgende week. Maar Van Aert hield stand en bleef doorduwen richting finish.

Tom Pidcock eindigde in de verre achtergrond op plaats 3. Van Aert is door deze overwinning ook eindwinnaar in het Wereldbeker-klassment, wat wil zeggen dat België met 9 naar het WK mag en ook Tim Merlier aan de start zal staan.