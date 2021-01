Corné van Kessel kondigt zijn ambitie voor WK aan: "Denk dat de Belgen er geen voordeel uit halen"

Corné van Kessel weet nu ook zeker dat hij meegaat naar het WK, niet dat dat daar eigenlijk enige twijfel over bestond. Als landgenoot van Mathieu van der Poel zal hij daar met zijn eigen ambitie rijden. Hij vreest niet dat de Belgen voordeel zouden hebben omdat ze in eigen land rijden.

Het voorbije weekend eindigde Van Kessel zesde en achtste in respectievelijk Hamme en Overijse. "Ook op het Wereldkampioenschap heb ik de ambitie om in de top 10 te eindigen. Het parcours in Oostende is me onbekend, maar dat geldt - behalve voor de Belgen - voor iedereen."

Welke rol kan dat spelen, dat de Belgische crossers er wel al eens gereden hebben? "Het is na het Belgisch Kampioenschap van enkele jaren geleden slechts de tweede keer dat er een veldrit georganiseerd wordt. Toch denk ik dat de Belgen er geen voordeel uit halen, want we krijgen deze week namelijk nog een aantal keren de mogelijkheid om de omloop te verkennen."

VERKENNEN DAAGS VOOR KAMPIOENSCHAP

Van Kessel zakt zeker voor de wedstrijddag al eens af naar de omloop. Dat doet hij overigens lang niet op elk WK. "In tegenstelling tot mijn gewoonte plan ik daarom dit jaar wel een verkenning daags voor de wedstrijd. Vooral de strook over het strand spreekt me enorm aan. Ik bekijk dit Wereldkampioenschap als elke andere veldrit."