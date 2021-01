Italië maakt selectie bekend voor WK veldrijden: geen selectie voor Fabio Aru

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook helemaal zeker dat Fabio Aru niet zal deelnemen aan het WK veldrijden. Hij is namelijk niet opgenomen in de Italiaanse selectie voor het wereldkampioenschap.

Italië heeft haar selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden. In de selectie is geen plaats voor Fabio Aru. Het werd maandag al duidelijk dat de Italiaanse klimmer niet ging deelnemen aan het WK, maar nu is het dus helemaal zeker. Volgens Wielerflits kiest bondscoach Fausto Scotti daarom voor Cristian Cominelli, Jakob Dorigoni, Giolele Bertolini, Nicolas Samparisi en Antonio Folcarelli. Bij de vrouwen zijn Alice Maria Arzuffi en Eva Lechner de meest bekende namen.