Organisatie snoeit in aantal aanwezigen op het WK veldrijden in Oostende

Amper 500 aanwezigen per dag. Dat is een van de voorwaarden om het WK veldrijden in Oostende alsnog te laten doorgaan. De organisatie zette het mes in het aantal personen dat erbij mag zijn.

De organisatie laat echter niet in de kaarten kijken wie wel en niet mag komen. “Die materie ligt te gevoelig”, klinkt het. Eerst en vooral werd er bij de medewerkers gesnoeid. Dat aantal gaat van 600 naar 120 voor het volledige weekend. Ook in de perszaal wordt ingegrepen. Van 130 journalisten, maar 80 tot 90 maar. Renners mogen maar één mecanicien en één verzorger meebrengen. Wie op zondag rijdt, mag er zaterdag niet zijn en omgekeerd. Ook de federaties mogen enkel noodzakelijke personen meebrengen. Hoogwaardigheidsbekleders zijn er al zeker niet bij. De Oostendse burgemeester Bart Tommelein en schepenen zullen thuis de rit moeten volgen. Ook van de Vlaamse regering, die miljoenen in het evenement pompte, zijn alle aanwezigen gecanceld.