Sander Armée onder indruk van internationaal gezelschap bij Qhubeka en wil Aru & co goed bijstaan bergop

Na zeven jaar Lotto een andere omgeving dit jaar voor Sander Armée bij Qhubeka. Daarnaast ziet ook het programma in het begin van het seizoen er toch een stuk anders uit voor de Leuvenaar. Als hij mag kiezen, komt het hoogtepunt van zijn eerste seizoensdeel er in maart in de Ronde van Catalonië.

Armée heeft de laatste jaren de gewoonte om zijn seizoen in te zetten met enkele Spaanse koersen. Dit jaar bevinden zijn eerste wedstrijden zich op Franse wegen. "Mijn eerste wedstrijd zal de Ronde van de Provence worden half februari. Eind februari doe ik de Drôme Classic en nadien normaal Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers", zegt Armée in een gesprek met Wielerkrant.

MOOI PROGRAMMA

Van waar die keuze om het seizoensbegin anders in te vullen? "Er zijn verschillende gesprekken geweest met de ploeg. Ik heb aangegeven welk soort wedstrijden mij liggen. Ze zullen dat zelf ook wel weten. Het is niet mijn eerste jaar bij de profs. Ik heb al laten zien welke dingen ik het best en het slechtst kan. In samenspraak zijn we tot dit programma gekomen. Ik vind het heel goed en mooi."

Great to be on the road with my new teammates of @QhubekaAssos #BicyclesChangesLives pic.twitter.com/hvmwaR5PTz — Sander Armée (@SanderArmee) January 22, 2021

Wat gaat zijn rol in de ploeg worden? "Ik rijd veel wedstrijden waarin er toch wat geklommen moet worden. Ik hoop daar goed te presteren en de topklimmers in de ploeg zoals Aru en Pozzovivo lang te kunnen bijstaan bergop. Zodat die finaal kunnen presteren en we als ploeg iets kunnen tonen." En haalt hij er één doelstelling uit voor zichzelf? "Een rit winnen in Catalonië."

16 NATIONALITEITEN

Qhubeka is een samenraapsel van renners uit alle hoeken van de wereld. "Ik denk dat er in totaal zestien nationaliteiten zijn in de ploeg en we zijn met 27 renners. Dat is wel indrukwekkend eigenlijk. We zijn een heel internationale ploeg. We hebben het hotel voor de ploeg alleen en hebben mekaar al leren kennen", vertelt Armée vanuit Girona, waar hij voor het eerst op stage is. "Ik herken wel wegen van de Ronde van Catalonië."