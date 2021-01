Zdenek Stybar openhartig over WK-deelname: "Wielen zijn het grootste probleem"

Zdenek Stybar rijdt het WK in Oostende, al is dat maar de enige cross die hij dit seizoen zal rijden. En dat heeft zijn gevolgen voor het WK.

In een column voor Het Nieuwsblad liet Lefevere weten dat er vroeger discussies waren over wie de kosten van de cross moest betalen. Het team of de renner. Stybar bevestigt dat, ook voor dit WK zijn er afspraken gemaakt.

“Ik kan de camper van de ploeg gebruiken. Dat is voor hen de enige kost”, zegt Stybar aan Het Nieuwsblad. “Mijn mecaniciens, Gilbert en Tom De Laet die me mijn hele carrière hebben begeleid, vergoed ik zelf. Mijn deelname aan het WK zal mij alleen maar geld kosten.”

Ook qua materiaal heeft dat zijn gevolgen. “Ik zit niet in de buurt van wat ik vroeger had, maar van de ploeg heb ik de drie fietsen van vorig jaar nog. Die zijn zo goed als nieuw. Wielen zijn het grootste probleem. Vroeger nam ik er 25 mee naar een WK, met alle mogelijke bandenprofielen. Nu heb ik ‘maar' zeven paar meer.”

De renner besluit met een stevige kwinkslag. “Op zich moet dat ook wel lukken. Met Slicks en Rhino's zal je in Oostende al een eind vooruit geraken. Ik zal het achteraf niet als excuus gebruiken.”