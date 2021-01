Bart Wellens heeft raad voor Thibau Nys: "Opgeven is het laatste wat je doet op die leeftijd"

Geen Thibau Nys straks op het WK voor beloften in Oostende. Toch een jammere zaak, maar het is het seizoen van ups en downs voor de eerstejaarsbelofte. Bart Wellens denkt te weten waar zijn niet-selectie aan ligt, wat meteen ook advies is om dit in de toekomst te vermijden.

Er wordt al eens gezegd dat Emiel Verstrynge, een poulain van Wellens bij Tormans, de plek van Nys in de selectie heeft ingenomen. Wellens is het daar zelf niet mee eens. "Thibau heeft zijn eigen ruiten ingesmeten door zo vaak op te geven", zegt de voormalige veldritkampioen in HLN. "Emiel hoort gewoon in de selectie, hij is zijn plaats waard. ik denk dat anderen meer in balans lagen met Thibau."

Lang niet het hele seizoen van Thibau Nys was slecht, toch? "Kijk, Thibau heeft ook mooie crossen gereden, echt goed, maar opgeven is het laatste wat je doet op die leeftijd. Daarmee maak je geen goeie indruk", blijft Wellens bij zijn standpunt.

RUGPIJN

Thibau heeft enkele keren tijdens het seizoen wel aangegeven last te hebben van de rug. "Als je op je achtteinde al rugpijn hebt, dan rek je het niet tot je 35ste. Ik had in mijn laatste jaren heel veel last aan mijn rug, maar toen ik achttien was, voelde ik niks"