Bart Wellens legt uit waarom hij nu wél gelijk zou hebben en Van Aert dus wereldkampioen wordt

Bart Wellens heeft onlangs laten blijken dat hij denkt dat Wout van Aert zondag wereldkampioen gaat worden in Oostende. Ondanks het sterke crossseizoen van die laatste een gedurfde stelling. Wellens legt uit waarom hij tot die voorspelling komt.

In HLN bespreekt Wellens waarom hij Van Aert naar voren schuift. "Daarmee neem ik een risico, dat weet ik. Vorig jaar was er ook al veel te doen over hoe de Belgen Mathieu zouden aanpakken, maar na één bocht had hij al tien meter voorsprong en na twee bochten was de winnaar bekend. Daar stonden we toen met onze voorspellingen."

Bovendien heeft nemand een glazen bol. Ook Bart Wellens niet. Op het BK veldrijden had hij Van Aert niet op het podium verwacht. "Dat was een misser. Ik dacht: Wout is net papa geworden en zal niet veel geslapen hebben, dat gaat hij bekopen. Niet dus."

© photonews

Nu dus wel volop het geloof in Van Aert. Waarom? "Ik baseer me op twee zaken: het parcours en het weer. Als het koud en nat blijft, geef ik Wout een voordeel. Hij kan daar beter tegen dan Mathieu. Bij zijn ploeg zeggen ze me dat ik me vergis, maar ik heb hem gezien in de modder van Dendermnde: hij had het al koud in de eerste ronde."

Het tweede criterium: het parcours. "Het rondje is niet hetzelfde als drie jaar geleden op het BK. Techniek en explosiviteit zijn zondag niet zo belangrijk. Het is minder op behendigheid en optrekken, en meer op de pure kracht. Daar is Mathieu zijn voordeel kwijt. Tel die dingen op en ik kom bij Van Aert uit."

© photonews

Met een stunt van Tom Pidcock houdt Bart Wellens overigens niet echt rekening. "Hij is een groot talent, maar hij is wisselvallig. Ik vond hem een maand geleden beter dan nu. Ik mis regelmaat. Hij is nog niet van het niveau van Van Aert en Van der Poel."