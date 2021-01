Ex-renner denkt dat Dumoulin een burn-out heeft: "Tom is lief, terwijl je soms een keiharde klootzak moet zijn"

De beslissing van Tom Dumoulin om voorlopig te stoppen met koersen is in Nederland voer tot discussie. Ook voormalig wielrenner Bobbie Traksel, commentator bij Eurosport, heeft er zich over uitgesproken. Hij ziet er ook weer een teken in van het goede karakter van Dumoulin.

"Ik snap dat het in de wielersport lastig is en we er niet over praten, maar volgens mij heeft Tom een burn-out.", zegt Traksel in de podcast Kop over Kop. "Dan ga je naar je werkgever en je meld je ziek. Dat zou hij kunnen doen. Dat hij onbepaald verlof neemt, geeft aan dat hij een goede, zachtaardige jongen is." VERANTWOORDELIJKHEID De renner van Jumbo-Visma houdt zichzelf een bepaalde norm voor. "Dumoulin vindt dat hij bij zijn keuzes ook verantwoordelijkheid moet nemen, bijvoorbeeld door zich nu niet te laten doorbetalen. Hij zegt zijn contract bij Sunweb op en betaalt daar een vergoeding voor, terwijl hij heel goed weet dat hij dat niet hoeft te doen." Mooi dat hij zich zo opstelt, al ziet Traksel dat het ook nadelen kan hebben. "Tom is lief en vriendelijk, terwijl je in de wielerwereld soms een keiharde klootzak moet zijn", aldus de Nederlandse ex-renner.