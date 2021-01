Het ene uitstel na het andere: ook in Valencia kan voorlopig niet gekoerst worden

Voornamelijk de koersen in Zuid-Europa blijven geteisterd worden door het coronavirus. In Valencia zou er normaal gekoerst worden van 3 tot en met 7 februari. Enkele dagen voor de geplande start komt de organisatie met nieuws over het uitstel.

De Ronde van Valencia werd vorig jaar gewonnen door Tadej Pogačar, voor Jack Haig en Tao Geoghegan Hart. Voor Pogačar was dat de start van het wonderjaar en met Hart eindigde dus ook de latere winnaar van de Giro in de top drie. De Ronde van Valencia was dus zeker een waardemeter in 2020.

Of er ook in 2021 een editie kan komen, is nog maar de vraag. Dat is alvast wel de bedoeling van de organisatoren; De koers wordt uitgesteld en dus voorlopig niet afgelast. Het zal nu dus zoeken zijn naar nieuwe data waarop de rittenkoers kan plaatsvinden.

⚠️La organización de la #VCV GP @BancoSabadell ha decidido aplazar su 72ª edición, prevista para la semana próxima, entre el 3 y el 7 de febrero. Pronto daremos las nuevas fechas, esperamos vuestro apoyo y comprensión.



¡¡Nos vemos muy pronto!! 🚴🚴‍♀️ pic.twitter.com/lL6cLAQgLD — Vuelta CV (@VueltaCV) January 28, 2021

De organisatie van de Ronde van Valencia dankt iedereen alvast voor het begrip en benadrukt dat het zich verantwoordelijk wil opstellen in deze gezondheidscrisis.