Ook vorige naamsponsors blijven dan toch aan boord bij ploeg van Jolien D'hoore

Nu blijkt dat alle hierboven genoemde sponsors aan het team verbonden zullen zijn. Er is inderdaad de overname van SD Worx bij de ploeg, maar ook met Boels Rental en Dolmans Landscaping is nu een akkoord gesloten om te blijven sponsoren.

"In de laatste tien jaar hebben we een zeer professionele wielerploeg opgebouwd", zegt Marcel Goes namens Boels op de site van SD Worx. "Het vrouwenwielrennen hebben we naar een hoger niveau gebracht. Dat willen we zomaar niet loslaten."

Boels Rental and Dolmans Landscaping Group have decided to continue sponsoring Team SD Worx for 2021. In the recent years, this women's cycling team has grown to become the best team in the world under the name Boels Dolmans Cycling Team.



