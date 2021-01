Van een boost gesproken! Corné van Kessel trekt als kersverse vader naar het WK

Het is het Van Aert-scenario voor Corné van Kessel. Alleen dan voor het WK in plaats van voor het BK. Ook Van Kessel is net voor een groot kampioenschap vader geworden. De crosser van Tormans deelde al een foto van zijn pasgeboren zoon.

"Grote avonturen beginnen klein!" Met deze waarheid als een koe deelde Corné van Kessel op Twitter mee dat hij vader was geworden. Er hoorde immers ook een fotootje bij van Cyriel, zijn pasgeboren zoon. De bevalling vond plaats op woensdag 27 januari. De stemming zal dus meteen goed zitten in het Nederlandse kamp, nog voor het aanvatten van het WK. Onlangs werd Wout van Aert vader in de week voorafgaand aan het BK. Corné vvn Kessel maakt nu hetzelfde mee met het WK. Uitkijken of ook bij hem de geboorte van zijn zoon voor vleugels zorgt. In ieder geval hebben Corné en zijn partner Nicky nu al het absolute geluk gevonden. Grote avonturen beginnen klein!

CYRIEL 27 Januari 2021 pic.twitter.com/FMf84BUHz4 — corne (@cornevankessel) January 28, 2021