Verhuis van de start en enkel koers mét publiek: de plannen van de Gooikse PIjl

De Nederlander Danny van Poppel schreef in 2020 de Gooikse Pijl op zijn naam. De koers vond toen plaats met een beperkt aantal toeschouwers en VIP's. Nog net de moeite waard om te organiseren. Dit jaar rekent de organisatie op een editie zoals voordien.

Organisator Danny Schets drukte de hoop uit dat tegen de dag dat de Gooikse Pijl op het programma staat, zondag 19 september, het coronavirus helemaal onder controle zal zijn en dus iedereen die dat wil ook daadwerkelijk de koers kan bijwonen.

Is dat niet het geval, dan zal het moeten aan dezelfde voorwaarden zijn van vorig jaar. Voor minder doet de organisatie het niet. Als het te horen krijgt dat er geen publiek of VIP's toegelaten zijn, dan is niet haalbaar om dit jaar een editie van de Gooikse Pijl op poten te zetten.

START IN HALLE

Afwachten maar hoe de situatie evolueert. Eén ding is zeker: als het doorgaat, zal er vertrokken worden van op een andere startplaats. Die zal dit jaar in Halle liggen.