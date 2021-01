AG2R maakt schema bekend van Bob Jungels, die vooral wil schitteren in Luik-Bastenaken-Luik

Bob Jungels rijdt in 2021 niet meer voor Deceuninck-Quick.Step maar wel voor AG2R Citroën. Dat wil ook zeggen dat hij zijn doelstellingen een beetje anders moet plaatsen in het seizoen.

Bij Deceuninck-Quick.Step reed Jungels steevast de kasseiklassiekers mee. In 2019 won hij nog Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde hij in de top 10 van Dwars door Vlaanderen en de E3.

Dit jaar wordt het aantal kasseiklassiekers serieus gereduceerd voor Jungels. Bij AG2R zien ze hem liever als tijdrijder en klimmer want de Luxemburger zal enkel de Ronde van Vlaanderen rijden. Daarna gaat hij naar de Amstel en de Ardennen om te pieken in Luik-Bastenaken-Luik. In 2019 won hij dat monument, maar dat was nog op de vorige aankomst.

Jungels zal zich voorbereiden met Parijs-Nice en de Vuelta a Catalunya, na april zal hij via de Dauphiné naar de Tour de France gaan. Niet veel klassiekers dus.

Bij AG2R hebben ze met Naesen en Van Avermaet al twee grote vissen voor de Vlaamse klassiekers. Met Van Hoecke en Schär zijn er ook al twee heel goede knechten beschikbaar. Jungels krijgt dus een vrijgeleide om zich meer op het klimwerk te richten, wat hij in het begin van zijn carrière ook deed.