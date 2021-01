🎥 Blik met deze beelden terug op de tweede dag van het WK veldrijden!

Het WK veldrijden in Oostende ligt alweer achter ons. Zo rap kan dat gaan met een tweedaagse. Ook de tweede dag van het WK werd wel gekruid met heel wat hoogtepunten. Kijk door de ons genomen beelden nog eens terug naar wat er allemaal gebeurd is in Oostende zondag.

Het begon met het kampioenschap voor de dames beloften. De Hongaarse Kata Blanka Vas weerde zich als een leeuwin, maar uiteindelijk waren Fem van Empel en Aniek van Alphen toch wat beter in het zand. Van Empel stapte het podium op als kersverse wereldkampioene. Om 15u15 was daar dan het moment waar zovelen hadden naar uitgekeken: de start bij de mannen. Zowel Van Aert als Van der Poel geraakten goed weg. Wout van Aert leek dan even het laken naar zich toe te trekken. Hij fietste een voorsprong van ruim tien seconden bij mekaar en reed zo eens voor Van der Poel de brug af. Later in de wedstrijd waren de rollen omgekeerd: Van der Poel was nu de leider en Van Aert moest achtervolgen. Klik HIER en HIER om de passage op het strand te bekijken en de overgang naar de brug. De posities in de top drie zouden niet meer wijzigen. Mathieu van der Poel verlengde zijn wereldtitel, Wout van Aert pakte zilver en ook Toon Aerts stond als nummer drie van het WK mee op het podium. Klik HIER om een deel van de podiumceremonie te bekijken.