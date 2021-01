Emiel Verstrynge imponeert op eerste beloften-WK en toont zich ambitieus: "Volgende seizoenen meedoen voor winst"

De piepjonge Emiel Verstrynge charmeerde dit seizoen al vaker en deed dat nu ook op het WK, de grootste wedstrijd die er is. Hij was één van de revelaties in de beloftenwedstrijd en eindigde zeer knap vierde. Dat doet dromen van meer.

Een vierde plek, dat is ook de eerste positie na de medailles. "Uiteraard is het spijtig dat ik net naast de medailles grijp, maar er overheerst vooral een heel tevreden gevoel. Vóór dit eerste wereldkampioenschap bij de beloften had ik enkel maar van een top 5 kunnen dromen. In de laatste ronde begon ik écht in een medaille te geloven. Ik had een uitzonderlijk goede dag."

Verstrynge kon ook heel ontspannen aan de start komen. "Voorlopig werk ik mijn wedstrijden nog zonder druk af, want ik heb namelijk nog drie tot vier jaar om me te bewijzen. De volgende seizoenen wil ik zeker terugkomen om mee te doen voor de winst. Er is nog een progressiemarge en dat wil ik in de toekomst tonen."

DOOR DRIJFZAND ALS HET WARE

Hoe was het met de staat van de omloop? "De ondergrond van de hippodroom werd behoorlijk drassig, maar het strand bleef het lastigste deel van het parcours. Omdat de zee zo dicht kwam, voelde het net aan alsof we door drijfzand fietsten en bovendien was er een felle tegenwind."

Verstrynge had ook nog met een nadeel te maken ten opzichte van andere renners. "Het was belangrijk om me in het begin niet op te blazen, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Na een start op de laatste rij moest ik namelijk bijna als laatste voor de eerste keer aan het strand te beginnen. Ik raakte toch snel in een mooie positie, en gedurende de wedstrijd haakten meerdere renners vooraan af."