Zondag tapijt op trap die al voor gevaarlijke schuivers zorgde op WK veldrijden

Op de tweede dag van het WK veldrijden zal er vooral gefocust moeten worden om in het zand en in het veld recht te blijven. Een trap was zaterdag één van de gevaarlijke hindernissen, maar daar heeft de organisatie nu een mouw aan gepast.

De renners en rensters moesten zaterdag over een houten trap. Door de regen en de smeltende sneeuw die doorheen de dag uit de lucht kwam vallen, lag die trap er erg glad bij. Die zorgde dan ook voor enkele valpartijen, in het bijzonder in de koers van de heren beloften. SCHUIVERS MEIN EN KAMP Onder andere Thomas Mein en Ryan Kamp maakten een gevaarlijke schuiver op de trap. Mein kwam bijvoorbeeld met zijn linkerbeen zelfs buiten de trap te zitten en het duurde behoorlijk lang voor hij zijn wedstrijd verder kon zetten. Het zorgde ook voor stof tot discussie in de studio van Karl Vannieuwkerke. "Zoiets zou niet mogen", oordeelde Richard Groenewegen. "Op die manier kan je echt wel een zware kwetsuur oplopen", vond ook Sven Nys. Later werd in de studio bevestigd dat de organisatie zondag tapijt op de trap zou leggen voor de wedstrijden van de U23 dames en de heren elite.