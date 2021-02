Bart Wellens tevreden over Tormans-renners op het WK: "Emiel Verstrynge zette uitzonderlijke prestatie neer"

Bart Wellens volgde als sportdirecteur van Tormans het WK veldrijden uiteraard op de voet, ook al zijn het dan de belangen van de nationale ploeg die spelen. Bij België was er een erg sterke Verstrynge te zien bij de beloften. Bij de heren elite had Tormans drie renners bij de eerste vijftien.

In het algemeen was het een goed WK voor de renners van zijn team, meent Wellens. "Emiel Verstrynge zette als eerstejaars belofte een uitzonderlijke prestatie neer. Voor Thomas Mein wordt het belangrijk om de ontgoocheling snel door te spoelen. En onze laatste belofte, Théo Thomas, deed het prima wetende dat hij pas een tweetal weken terug in competitie is na zijn sleutelbeenbreuk."

CONSTANTE WEDSTRIJD VAN HERMANS

Zondagnamiddag eindigden Hermans, Van Kessel en Kuhn bij de mannen respectievelijk op een 8ste, 11de en 13de stek. "Bij de elite reed Quinten Hermans een goede en constante wedstrijd, al hoopte ik dat hij nog één of twee plaatsen hoger zou eindigen. Voor Corné van Kessel was het afwachten of hij na de geboorte van zijn zoontje een mindere of superdag zou hebben."

Het werd iets tussen de twee. "Hij werkte de hele wedstrijd alleen af, wat het hem niet makkelijk maakte om in de buurt van de leiders en achtervolgers te blijven. Op Kevin Kuhn kun je dan weer een huis bouwen. Sinds het begin van het seizoen toont de Zwitser dat hij bij de vijftien beste veldrijders in de wereld hoort. Met zijn 13e plaats lost hij dan ook opniew alle verwachtingen in."

NOG MOOIE WEKEN

Bart Wellens hoopt dat zijn troepen er in het seizoensslot nog het beste van maken. "De belangrijkste afspraak van het jaar is achter de rug, maar er wachten ons nog een aantal mooie weken, te beginnen met de crossen in Middelkerke en Lille."