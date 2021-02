Hoe corona ook impact had op hoe Van der Poel zijn wereldtitel 'vierde': "Beetje triest" en "Opa opnieuw trots gemaakt"

De regenboogtrui blijft rond de schouders van Mathieu van der Poel hangen. Het was wel een uniek WK in Oostende, met dank aan het coronavirus. Van der Poel gaf al aan hoe vreemd dat aanvoelde. Dat was niet enkel ter plekke zo, ook het vieren van de wereldtitel was niet hetzelfde.

Voor zover er van een viering sprake kon zijn. "Door de coronaregels was er geen feestje. Ik heb het wel wat gevierd met een glaasje wijn en pizza met mijn vriendin. Mijn ouders waren daar niet bij. We hebben na de koers wel een beetje met mekaar gepraat."

GEWOON NAAR HUIS

Dat is dus wel heel bescheiden 'vieren'. "De euforie was helemaal anders. Het was een heel raar gevoel, zo zonder toeschouwers. Er is ook niet veel te doen, je kunt niet op restaurant gaan ofzo. Iedereen ging gewoon naar huis. Dat is een beetje triest, al ben ik zeker blij dat ik wereldkampioen ben."

Wie bij de familie Van der Poel het sowieso helaas niet meer kan meemaken is Raymond Poulidor, de opa van Mathieu van der Poel. Zit Mathieu dan nog meer dan anders met hem in zijn hoofd na zo'n overwinning? "Neen, niet echt. Het is triest dat hij me niet meer kan zien winnen. Ik heb hem opnieuw trots gemaakt en dat is het belangrijkste."