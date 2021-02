Last van wisselvalligheid bij Pidcock: "Aerts verdient medaille, denk wel dat ik op het podium had kunnen staan"

Na zijn tweede plek van vorig jaar op het WK veldrijden viel Tom Pidcock nu net naast de medailles. Na een aarzelende start was hij verwikkeld in een boeiend duel met Toon Aerts voor de derde plaats. Die laatste bleef de Brit nog net voor.

Het was moeilijk om een constante te vinden, beweerde Pidcock achteraf. "Sommige ronden reed ik goed, maar in sommige ronden was ik slecht. Ik kwam dicht, maar het was niet genoeg. Al bij al deed ik nog een vrij goede cross. Ik ben wel een beetje ontgoocheld, want ik denk dat ik op het podium had kunnen staan."

NOG GENADERD IN SLOTRONDE

Eén keertje had Pidcock de kloof gedicht. Nadien reed Aerts weer weg, maar naar het einde van de cross toe werd het verschil weer kleiner. "In de laatste ronde zat ik letterlijk op één of twee seconden van hem. Hij kon op kop beginnen aan de laatste rechte lijn, dus was het onbegonnen werk om hem nog in te halen. Aerts verdient die medaille ook wel."

Pidcock wil niet al te zwaar tillen aan het mislopen van een WK-medaille in Oostende. "Het doet het er nu ook weer niet zo veel toe. Binnen vijf jaar zal niemand zich herinneren wie derde of vierde was."