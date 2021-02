Eliot Lietaer heeft stevige ambities: "De ploeg weet dat ik de Tour wil rijden"

Eliot Lietaer rijdt voor B&B Hotels en heeft daarmee de ploeg gevonden die hij heel graag hebben wou. Zijn grote droom is in de Tour de France te rijden dit jaar.

Vandaag komt Lietaer niet in actie. “Ik had graag de Ster van Bessèges gereden, maar het is niet simpel om geselecteerd te worden. Er zitten veel toppers in mijn team”, vertelt Eliot Lietaer aan Het Nieuwsblad. “Volgende week ga ik nog op stage in het Spaanse Oliva als voorbereiding op de Tour des Alpes Maritimes et du Var.”

In ons land begint Lietaer met de Drôme Classic en de Ardèche Classic. “Het eerste grote doel voor onze ploeg is Parijs-Nice. Dat was er aan te merken tijdens onze ploegstage in januari. Het is een van mijn zwaarste oefenkampen ooit geworden. Ons team wil er meteen staan. In de ‘Koers naar de Zon’ moeten we trachten een ticket voor de Ronde van Frankrijk af te dwingen. De belangen zijn groot.”

Aan ambities geen gebrek bij Lietaer alvast. “Mocht ik de selectie van Parijs-Nice halen, dan wordt dat een belangrijk moment voor mij. De ploeg weet dat ik graag naar het Critérium du Dauphiné of de Tour de France wil. In gelijk welke functie. Aan winnen denk ik niet langer. Ik wil een zo mooi mogelijk programma afwerken. Me wegcijferen voor het collectief zie ik zeker zitten.”