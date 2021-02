Laurens De Plus krijgt leuk nieuws van zijn ploeg te horen

Team Ineos maakte bekend dat Laurens De Plus dit jaar de Tour de France zal rijden. Het wordt de tweede deelname voor onze landgenoot.

De Ronde van Frankrijk wordt dit jaar van 26 juni tot 18 juli gereden. Team Ineos besliste dat Laurens De Plus de Tour zal rijden.

Voor de Plus wordt het zijn tweede Ronde van Frankrijk in zijn wielercarrière. De Plus reed de Tour al eens met Jumbo-Visma in 2019.

De Plus reed ook al twee keer de Giro en een keertje de Vuelta.