Punchers meteen aan zet in eerste etappe Ster van Bessèges met pittige helling in de finale

De renners krijgen vandaag een rit van 143,5 kilometer voorgeschoteld. Het is een vrij vlakke etappe, maar onderweg moeten de renners wel over een col van tweede categorie. Daarnaast belooft het ook een zeer spannende finale te worden.

De renners krijgen met de Côte de la Tour namelijk een slothelling voor de kiezen met een stuk dat volgens Sporza tot 11 procent zou gaan. Het is echter maar 600 meter lang, dus lijkt het meteen een ideale rit voor de punchers te zijn om zich te tonen.

We're ready for stage 1⃣ of @Etoile_Besseges with finish on top of the Côte de la Tour!



🚩 Bellegarde

🏁 Bellegarde

📏 141km

🕰️ 13h30-16h52

📺 @RTBFsport Auvio 14h35 & @lachainelequipe 13h50#EDB2021 #IWG #RideForAntoine pic.twitter.com/AjfuDVIDoq