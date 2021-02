Eerste Belgische overwinning is een feit! Dupont zet iedereen op zijn nummer in Bessèges

In de tweede rit van de Ster van Bessèges werd een groepssprint aangekondigd. Timothy Dupont rook zijn kans toen die er ook daadwerkelijk kwam en was enkele grote namen te snel af. Dupont zorgde voor de eerste Belgische overwinning op de weg in 2021.

Vijf renners vonden mekaar om de ontsnapping van de dag tot stand te brengen. Daarbij ook twee Belgen met Robeet en Picoux. Van dat vijftal had Delettre zijn zinnen gezet op de punten van het bergklassement: hij pakte telkens het maximum. Het kwintet kreeg nooit veel meer dan drie minuten. Na de beklimming van de Montagne zette Robeet dan maar alleen door. Zijn medevluchters hadden nog weinig zin in het aanvallen en zo werd het al snel één tegen allen. Het peloton liet Robeet nog wat pruttelen, tot het tien kilometer voor de finish toch voorbij was voor de man van Bingoal-Wallonie Bruxelles. DUPONT LAAT BINGOAL-WB ALSNOG VIEREN Het was dan op naar de aangekondigde massasprint. Namen als Bouhanni, Laporte, Nizzolo en Pedersen werden voorin verwacht. Het was echter Timothy Dupont - dit jaar in de kleuren van Bingoal en dus ploegmaat van Robeet - die iedereen lik op stuk gaf. Onze landgenoot won, voor Barbier en Nizzolo.