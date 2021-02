Timothy Dupont vindt in sterk deelnemersveld de winnaar in zich terug: "Mijn ervaring heeft de doorslag gegeven"

Wat een binnenkomer van jewelste voor Timothy Dupont. Op zijn tweede koersdag voor Bingoal-Wallonie Bruxelles weet de 33-jarige al te winnen. En dat tegen al die grote namen die aanwezig zijn in de Ster van Bessges. Deze zege is er eentje om te koesteren.

"Ik ben super tevreden", zegt Dupont op de site van zijn ploeg. "Mijn laatste overwinning dateert van juli 2019. Het ging heel snel van bij de start. We hadden Ludovic Robeet vooraan, die het uitstekend gedaan heeft. De hele ploeg heeft in de finale super werk geleverd, ik bedank dan ook mijn ploegmaats."

OOK BIJNA GEVALLEN

Wel moest Dupont het zelf zien af te maken en in die hectische finale was dat lang niet evident. "Ik zat zeer goed gepositioneerd aan het rondpunt, waar de gangmaker van Nizzolo ineens gebaar maakte. Ik weet niet waarom, ik was bijna gevallen. Ik hield hierna een goede positie zonder te veel in de wind te zitten."

Nadien lanceerde de Gentenaar zijn sprint op het juiste moment. "Ik wist wanneer ik mijn sprint moest inzetten, met de goeie timing, en dat heeft gewerkt. Mijn ervaring heeft dus de doorslag gegeven, al weet ik dat je bij zo'n sprint ook veel geluk moet hebben. Ik ben dubbel content met deze overwinning na de pech die ik woensdag had. Mijn derailleur was toen gebroken nadat een andere renner mij raakte."

POSITIEVE SPIRAAL

Bij Wanty-Gobert was Dupont geregeld goed voor ereplaatsen en af en toe eens een zege. In 2020 moest hij het echter stellen zonder overwinning en met slechts twee podiumplaatsen. Een verandering van omgeving lijkt hem goed te hebben gedaan. "Ik zit in een positieve spiraal bij mijn nieuwe ploeg. Ik ben klaar om me nu ten dienste te stellen van de jongens die voor het klassement gaan."