Michal Kwiatkowski niet te spreken over nieuwe maatregel UCI: "Wat is het volgende?"

De UCI kwam vandaag met nieuwe regels die vanaf 1 april van dit jaar geldig zijn. De meest opvallende maatregel is het verbod om op de buis te zitten.

UCI verbiedt vanaf 1 april 2021 op de buis zitten om bijvoorbeeld een afdaling te nemen. Wie zich niet aan de regel houdt, riskeert een waarschuwing of schorsing.

Michal Kwiatkowski is niet te spreken over deze nieuwe regel. “Er zijn een hele boel andere dingen die ze eerst zouden kunnen doen om de veiligheid te verbeteren”, zegt hij voor de rit in de Ster van Bessèges.

“Daar ben ik het niet mee eens, want uiteindelijk zijn we professionele renners. Als ze het rijden op de buis nu verbieden, dan is het volgend jaar je handen in de lucht steken om de overwinning te vieren. Ik vind dat ze zich meer moeten richten op de organisatorische kant van de wedstrijd.”