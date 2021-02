Rigoberto Uran maakt hoofddoel van dit seizoen bekend: "Wil daar zo hoog mogelijk eindigen in het algemeen klassement

De 34-jarige Rigoberto Uran blijft een man om in de gaten te houden in een grote ronde. Zo eindigde hij al twee keer op de tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro en ook in het algemeen klassement van de Tour eindigde hij al eens op de tweede plaats.

Dit seizoen zal Rigoberto Uran opnieuw een hoofddoel maken van de Tour de France. In 2017 eindigde hij er dus al eens op de tweede plaats en is hij is bijna elk jaar een vaste waarde in de top 10 van het eindklassement. Ook dit jaar wil hij weer zo hoog mogelijk eindigen. "Het is een wedstrijd waar ik van hou en ik ga er alles aan doen om weer mee voorin te eindigen. Ik ga voor de hoogst mogelijke positie in het algemeen klassement", aldus Uran bij Cyclingnews.