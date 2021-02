Wout Van Aert kijkt uit naar Strade Bianche: "Een unieke tijd vorig jaar"

De vijftiende editie van de Strade Bianche maakt ook dit jaar een grote tour rond de Italiaanse stad Siena.

De Strade Bianche vindt plaats op 6 maart. Voor de mannen staan er 184 kilometers op het menu. Vorig jaar won Wout Van Aert op de Piazza del Campo. Even later won hij ook Milaan-San-Remo.

“Die week in Italië met mijn zege in de Strade Bianche en kort daarna ook in Milaan Sanremo was de meest spectaculaire periode van het jaar voor mij”, zegt Van Aert bij de organisatie van de Strade Bianchi. “Het was enorm intens, met de herstart van het seizoen. Het was bovendien een unieke ervaring om van het ene succes naar het andere te rijden.”

Van Aert kijkt uit naar de Strade Bianche. “Na het WK veldrijden heb ik een korte break genomen. Sindsdien ben ik bezig met de voorbereidingen op het nieuwe wegseizoen. Ik focus eerst vooral op de eendagswedstrijden. Ik kijk heel hard uit naar het Italiaanse blok. Niet enkel vanwege de Strade, maar dit keer ook omdat ik de Tirreno-Adriatico rij.”