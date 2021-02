Kan iemand Tim Wellens van eindzege in Bessèges houden in slottrijdrit van 11 kilometer?

Tim Wellens begint als fiere leider aan de slottijdrit in de Ronde van Bessèges. Kan iemand nog de overwinning van hem afsnoepen?

Na zijn nummertje van gisteren lijkt Filippo Ganna de te kloppen man voor de dagzege. In het algemeen klassement moet Ganna niet meer gevreesd worden. De wereldkampioen tijdrijden staat op meer dan drie minuten van leider Tim Wellens.

In dat algemeen klassement heeft Wellens 44 seconden voorsprong op Edward Theuns en 46 op Mads Wûrtz Schmidt. Al staat de grootste concurrent op plaats 4 met Michal Kwiatkowski. De Pool volgt op 48 seconden van Wellens. Verder staan ook Gilbert en Van Avermaet nog in de top 10.

De renner krijgen een tijdrit van 10,7 kilometer voor de kiezen waarbij de laatste twee kilometer in stijgende lijn gaat.

Relatief korte tijdritten liggen Tim Wellens wel. In 2019 was hij de beste in de Baloise Belgium Tour in een tijdrit van 9 kilometer. Hij klopte toen onder meer Campenaerts en Evenepoel. Eerder dat jaar won hij ook een heuvelachtige tijdrit van 16 kilometer in Andalusië voor Fuglsang en Izagirre.

Het lijkt er dus op dat Wellens de beste papieren heeft om naast de derde etappe ook de eindzege weg te kapen in de Ster van Bessèges. Gezien het deelnemersveld zou dat een zeer knappe prestatie zijn.