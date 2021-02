Laurens Sweeck als de beste door het zand en de sneeuw en scoort perfect weekend

Laurens Sweeck had zaterdag in Middelkerke al zijn capaciteiten in het zand nog eens gedemonstreerd. Zondag vond hij in Lille ook sneeuw op het parcours, dat vormde ook geen probleem. Sweeck was andermaal de beste, voor Vanthourenhout en Van Kessel.

Hermans startte zoals wel vaker prima. Ook Iserbyt was mee. Aerts, Van der Haar en Sweeck hadden eveneens hun start niet gemist. Die zandstrook langs het water, dat moest wel helemaal Sweeck zijn ding zijn. Dat bewees de zandspecialist ook in de tweede ronde en zo reed hij meteen een kleine voorsprong bij mekaar Op deze omloop ging het bij Sweeck gewoon een stuk rapper dan bij zijn concurrenten. Van Kessel, Hermans en Van der Haar waren na drie ronden de eerste achtervolgers, op 16 seconden van de leider. Ook Iserbyt en Vanthourenhout kwamen zich mengen, al was het Van Kessel die de andere achtervolgers wel even van zich kon afschudden. SWEECK TREKT INSPANNING DOOR TOT FINISH Iserbyt zou wel de sprong kunnen maken naar de kersverse papa. Vanthourenhout had ook nog wel wat over en maakte even later eveneens de aansluiting. Vanthourenhout pakte zelfs nog voor de tweede plaats, voor Van Kessel. Over de winnaar bestond geen twijfel: Sweeck behield de hele tijd de focus en pakt zo een schitterende 2 op 2 dit weekend.