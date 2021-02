Grote Prijs Jean-Pierre Monseré blijft in Hooglede maar krijgt toch iets andere locatie voor de start

De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré maakt zich in 2021 op voor zijn negende editie. De eendagskoers wordt nog maar sinds 2012 georganiseerd. In 2019 vond er geen editie plaats wegens stormweer, vorig jaar reed Fabio Jakobsen naar de overwinning.

De organisatie is nu volop in de weer met de eerstvolgende editie op zondag 7 maart 2021. Het is de eerste manche van de Bingoal Cycling Cup. Gelet op de coronasituatie is het de bedoeling om zoveel mogelijk de toeschouwers te weren bij de start.

Dat houdt ook een verandering van locatie in. De start zal wel nog altijd plaatsvinden in Hooglede, maar niet meer in het centrum. Op Domein Vossenberg zal deze keer de start gegeven worden. Dat zegt voorzitter Rino Vandromme van het organisatiecomité De Mandelzonen aan Het Laatste Nieuws.

TESTCENTRUM

Naast een start zonder publiek neemt de organisatie nog andere maatregelen. "Wij trekken een testcentrum op voor al wie een accreditatie wenst voor onze wedstrijd. Deze testen hebben plaats op zaterdag en de kosten hiervan worden volledig door ons gedragen. Een bijkomende uitgave, maar we willen in de beste omstandigheden organiseren."