Naast Keisse halen nog renners 'en masse' uit: "Ga naar huis UCI, jullie zijn dronken!"

Iljo Keisse liet al weten dat renners zelf wel beslissen hoe ze moeten dalen. Ook bij veel van zijn collega's reageren met verbazing op het feit dat de UCI net deze dingen wil aanpakken. "Hoeveel renners stierven, of vielen zwaar, door te vallen nadat ze met de pols losjes op het stuur reden? En hoeveel door onveilige wegen, motoren of niet-goedgekeurde dranghekken? Kun je ze nog tellen?" Een duidelijke tweet van Louis Vervaeke.

How many riders died, crashed so hard they where paralyzed or where in a coma after doing a super tuck or riding with hands on there handlebars? And how many did because of unsafe roads, motorbikes or unapproved barriers? Can you still count them?