Van der Poel voorbijgestoken door dé crosser van vorig weekend, Aerts leidt nog steeds de UCI-ranking

Het WK veldrijden was de laatste cross die Mathieu van der Poel dit seizoen reed. In de UCI-ranking zal de wereldkampioen er dus niet meer op vooruit gaan. Integendeel, Van der Poel levert al een plaatsje in en moet die afstaan aan Laurens Sweeck.

De UCI heeft dinsdag de nieuwe ranking in het veldrijden gepubliceerd. In de top vijf is er slechts één wijziging te noteren: Laurens Sweeck gaat voorbij Mathieu van der Poel. Deze twee renners wisselen van positie. Sweeck is nu vierde in de rangschikking, Van der Poel vijfde. SWEECK BELOOND VOOR WEEKEND MET TWEE ZEGES Sweeck domineerde het eerste crossweekend na het WK door de wedstrijden in Middelkerke en Lille te winnen. Daar deed Van der Poel dus niet mee en hij zal ook in de resterende crossen niet aan de start staan. Er liggen dus nog mogelijkheden voor de renners achter hem om terrein goed te maken op de UCI-rangschikking. Toon Aerts is met 2841 punten nog altijd de leider. Naast Sweeck en Van der Poel zijn er nog twee andere renners die haasje-over doen. Corné van Kessel gaat van plek 10 naar 9, Tom Pidcock van positie 9 naar 10.