Nog meer wildcards uitgedeeld in Italië: Contador en Basso sturen hun troepen ook naar Strade en Tirreno

Het is een wildcarddag in Italië. Alberto Contador en Ivan Basso kregen al te horen dat hun ploeg Eolo-Kometa naar de Giro mag. Dat is niet de enige grote Italiaanse koers die het team uitnodigt. Ook in de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico staat Eolo op de startlijst.

De Giro deelde zijn wildcards uit, maar hetzelfde gebeurde ook voor Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. In de Strade en de Tirreno is Eolo-Kometa, de ploeg waar Alberto Contador en Ivan Basso de leiding over hebben, ook welkom via een wildcard.

👉Ecco le squadre che parteciperanno a Strade Bianche @eolo_it! Qual è la tua squadra preferita? | 👉 Here are the teams of the 2021 Strade Bianche EOLO! What’s your favourite team? #StradeBianche pic.twitter.com/Jpg0dkEK5I — Strade Bianche (@StradeBianche) February 10, 2021

De andere wildcards in de Strade Bianche zijn voor Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè en Vini Zabù. Naast Alpecin-Fenix krijgt ook Arkéa-Samsic een automatische uitnodiging. Verschil met de Tirreno: daar is enkel Alpecin-Fenix er automatisch bij en gaat één van de wildcards naar Arkéa-Samsic.

👉Ecco le squadre che parteciperanno alla #TirrenoAdriatico @eolo_it! Qual è la tua squadra preferita? | 👉 Here are the teams of the 2021 #TirrenoAdriatico EOLO! What’s your favourite team? pic.twitter.com/sl4sc02onj — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) February 10, 2021

Dan zijn er voor de Tirreno-Adriatico nog drie wildcards over en die zijn voor Androni, Total Direct Energie en Gazprom. Milaan-Sanremo verwelkomt Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic via uitnodiging op basis van de prestaties van vorig jaar en geeft wildcards aan Androni, Total Direct Energie, Bardiani en het Amerikaanse Novo Nordisk.