Quintana ziet Giro-deelname door de neus geboord: geen wildcard voor hem in tegenstelling tot team van Contador

Nairo Quintana had aangegeven dat hij dit jaar graag de Giro zou rijden. Daar zal de organisatie wel oren naar hebben, denk je dan. Ten slotte won de Colombiaan de Giro in 2014. RCS Sport gaf er de voorkeur aan om de Italiaanse teams te belonen met een wildcard.

Organisator RCS had nog drie wildcards om uit te delen en dat heeft het nu ook gedaan. Deze gaan naar Bardiani, Eolo-Kometa en Vini Zabù. Drie Italiaanse ploegen dus. Eolo-Kometa is de ploeg met Alberto Contador en Ivan Basso als drijvende krachten.

De belangstelling was groot voor de drie wildcards. Zo is er geen plaats voor Androni Giocatolli-Sidermec, een andere Italiaanse formatie die er vaak wel bij is in de Giro. Daarnaast moest het dus ook nog de ploeg van Nairo Quintana teleurstellen.

👉Here are the teams of the 2021 #Giro! What’s your favourite team❓ | 👉Ecco le squadre che parteciperanno al #Giro d'Italia 2021! Qual è la tua squadra preferita❓ | 👉Ya están los equipos que participarán en el #Giro d'Italia 2021 ¿Cuál es tu equipo favorito❓ pic.twitter.com/KkxeAj9ASw — Giro d'Italia (@giroditalia) February 10, 2021

Sinds Qjuintana eind 2019 wegging bij Movistar, rijdt hij bij Arkéa-Samsic. Die Franse ploeg maakt geen deel uit van de WorldTour en zo kan het team dus ook al eens uit de boot vallen. Naast de drie wildcardploegen rijden ook Alpecin-Fenix en alle WorldTour-ploegen de Ronde van Italië.