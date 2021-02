Trek-Segafredo maakt selectie bekend voor Tour de la Provence: Italiaan en Nederlander starten als kopmannen

Vanaf vandaag staat de Tour de la Provence op het programma. Trek-Segafredo heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Franse rittenwedstrijd en daarin is plaats voor twee kopmannen. Ciccone en Mollema lijken namelijk hun kans te mogen wagen.

Giulio Ciccone is dit jaar voor het eerst een kopman in een grote ronde, want hij zal van Trek-Segrafedo zijn kans mogen wagen in de Vuelta. Hij krijgt nu al een eerste kans in de Tour de la Provence.

Toch zal hij nu het kopmanschap moeten delen met Bauke Mollema, want ook de Nederlander start in de Franse rittenwedstrijd. Daarnaast zijn ook Liepins, De Kort, Eg, Moschetti en Reijnen van de partij voor de wielerformatie.