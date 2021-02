Volgend verzoek tot uitstel komt uit Nederland: eendagskoers van april naar juli

Het is niet het eerste en zal ook niet het laatste verzoek tot uitstel zijn. De Nederlandse eendagskoers Volta Limburg Classic stond aanvankelijk op de kalender op 3 april. De organisatie pleit voor uitstel en zou graag de eerstvolgende editie houden op 18 juli.

Alleszins wat de profs betreft. Zowel de vrouwen als de mannen zouden dan hun koers op 18 juli rijden. De dames zouden finishen omstreeks 15u, de heren twee uur later. Ook de dagen voordien zouden er wel al activiteiten zijn, met de Kids Cycling Tour dan op 16 juli en de toertocht en bedrijventocht op 17 juli.

"Nog altijd zitten we in de greep van het coronavirus met al zijn mutaties", staat te lezen op de site van de Volta Limburg Classic. "We hadden zo graag de dames en heren wielrenners op zaterdag 3 april de weg op gestuurd voor een nieuwe krachtmeting. Als organisatie hebben we ons de afgelopen maanden verdiept in de ontwikkeling van allerlei varianten om toch te kunnen fietsen."

CONCLUSIE

Dat is in april nog niet mogelijk. "We hebben geconcludeerd dat paaszaterdag te vroeg komt en dat het niet verantwoord zou zijn de organisatie van de Volta Limburg Classic door te zetten. We zijn we op zoek gegaan naar een alternatief, daarbij hopend dat het virus medio 2021 definitief verslagen is." Vorig jaar werd de koers geannuleerd door corona. Patrick Müller won de laatste editie in 2019, Jan Tratnik won in 2018.