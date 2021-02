Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo verrast in tweede etappe Tour de la Provence: "Voor de rit niet gedacht dat ik zo dicht bij de overwinning ging zijn"

Naast Davide Ballerini maakt ook Giulio Ciccone een goede indruk in de Tour de la Provence. In de eerste etappe werd hij op het laatste moment samen met Alaphilippe en Moscon gegrepen en in de tweede etappe eindigde hij op de tweede plaats.

Giulio Ciccone maakt indruk in de Tour de la Provence. In de eerste etappe zorgde hij, samen met Alaphilippe en Moscon, al voor spektakel en in de tweede etappe was hij met een tweede plaats dicht bij de overwinning.

Ciccone zelf had niet verwacht dat hij er in de tweede etappe zo dicht bij ging zijn. "Bij het begin van de rit had ik mij niet kunnen inbeelden dat ik zo competitief kon zijn in zo'n finale. Ik dacht er zelfs niet aan dat ik dicht bij winst ging zijn."

De Italiaan voelde zich wel sterker worden doorheen de etappe. "Kilometer na kilometer werd mijn gevoel sterker. Ik zat in een perfecte positie, maar de finale was te vlak en Ballerini was zo te moeilijk om te verslaan", aldus de Italiaan op de site van Trek-Segafredo.